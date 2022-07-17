В Литве прогнозируют дальнейший рост цен на услуги парикмахеров

В июне инфляция достигла 21%, рост цен не обошел стороной и парикмахерские с салонами красоты. Их цены за год выросли на 14,4%. Представители этого сектора говорят, что рост цен обусловлен разными факторами, но отмечают, что клиенты реже ходят в парикмахерские.

Читательница Delfi Инеса рассказала, что недавно посетила один салон красоты в Вильнюсе. Ее удивили цены. Если в прошлом году за педикюр и гелиевый лак она заплатила 40 евро, то в этом - 48 евро.

"Цена выросла почти на 1/5. Понятно, что подорожало электричество, но если посчитать, что больше платит каждый клиент, разница огромная", - писала читательница.

По данным Департамента статистики, цены в салонах красоты за год выросли на 14,4%.

Президент Ассоциации парикмахеров и работников салонов красоты Йоланта Мачюлене подтвердила, что цены сейчас выросли.

"Было бы нечестно говорить, что цены не изменились, но это обусловил ряд причин. Инфляция поглотила и наши расходы. Мы пользуемся водой, газом, электричеством, коммунальные расходы увечились не на евро или два, а наши услуги, последний опрос был неделю назад, коллеги сказали, что цены увеличились на 5-8 евро, а кое-где и до 10 евро за покраску волос. Краска значительно подорожала", – сказала она.

Мачюлене сказала, что сейчас клиенты пересматривают свои потребности.

"Они думают о том, что важнее - поход в салон красоты или другие нужды. Идут, когда в этом есть необходимость. Мы видим, как приходят люди, которые давно не стриглись, дамы – с отросшими корнями некрашеных волос", – сказала она, прибавив, что люди сегодня экономят.

Однако она признала, что летом клиентов бывает больше, поскольку люди готовятся к разным праздникам.

Мачюлене сказала, что в этой сфере возможен еще один скачок цен.

"Новый скачок цен будет. Компании, которые торгуют разными продуктами, уже прислали нам напоминания о росте цен, это отразится и на ценах на наши услуги", – предупредила она.

По ее словам, цены на разные средства могут вырасти с середины июля.

"Значит, и цены на услуги изменятся, – сказала она.

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