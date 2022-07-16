В выходные в Литве будет прохладно и дождливо

В субботу над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. На большей части территории страны будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами. В Жемайтии и на юго-западе страны местами пройдут сильные дожди.

В субботу ожидается сильный юго-западный, западный ветер, местами порывы ветра достигают 15–18 м/с. Воздух Утенском и Паневежском округах, прохладнее в Жемайтии, где ожидаются дожди.

В воскресенье Литва останется в зоне действия циклона. Во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. у моря 13–15 градусов тепла, днем по-прежнему будет 16–21 градус тепла.

В понедельник усилится зона более высокого давления, небольшие дожди пройдут лишь местами. Будет дуть западный, юго-западный ветер. Потеплеет. Ночью будет 8–13, у моря 14–16, днем воздух прогреется до 18–22 градусов тепла.

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