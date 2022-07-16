Полиция предупреждает: после визита незваных гостей сбережения "испаряются"

Полиция Пакруойского района проводит расследование по факту кражи в деревне Микнюнай (Пакруойский район). Жительница деревни 30 июня после визита неизвестных гостей (вероятно цыган) заметила пропажу 4000 евро.

Женщина сидела дома у окна, когда увидела, что через двор к двери идет незнакомый смуглый мужчина. Рядом с ним шла смуглая женщина. Мужчина вошел в дом и, не поздоровавшись с хозяйкой, направился в спальню, где находился муж хозяйки. За ним в дом вошла и женщина. Она попросила хозяйку пустить ее в туалет. Поскольку в доме уборной нет, хозяйка вышла с ней во двор и увидела во дворе еще одну смуглую женщину. Та попросила хозяйку продать ей щавель. Хозяйка разрешила набрать щавеля бесплатно.

Пока хозяйка общалась с женщинами, во двор вышел и ее муж с незнакомцем. Незваные гости говорили на плохом литовском. Вскоре незваные гости ушли, сели в темный VW Golf (гос. номер ECV505) и уехали. В доме хозяев ждал неприятный сюрприз – исчезли 4000 евро, которые лежали в старом холодильнике.

Foto: Šiaulių aps. VPK

Подозреваемые попали на видео. Полиция просит всех, кто что-либо знает о незнакомцах, сообщить ей имеющуюся информацию по номерам (8 700) 61624 или 112 или по эл. почте raimundas.tamasauskas@policija.lt.

Foto: Šiaulių aps. VPK

Полиция просит жителей закрывать двери. Это касается и сельчан, которые привыкли не запирать двери.

Похожие кражи были зафиксированы и в других районах: 22 июня в Титувенай (Кельмеский район) - украдены 1000 евро, в другой деревне Кельмеского района украдено золото.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!