Экономист: литовским компаниям инфляция отчасти на пользу

Жителям и компаниям стало сложнее оплатить услуги и заплатить за товары. Часто поступают просьбы отсрочить расчет, в общей сложности отложены платежи на сумму 15 млрд. евро. Эти заявления - сигнал об ухудшении экономического положения. Является ли это признаком приближения экономического кризиса?

"Инфляция растет и в еврозоне и в Литве. Литовские клиенты часто просят отложить платежи. Об этом свидетельствует статистика ЦБ Литвы, в первом квартале этого года кредитное имущество жителей Литвы достигло рекордных 14,4 млрд. евро", – сказал LNK экономист Александр Изгородин.

За год отложенные платежи выросли на 12%.

"Это значит, рост цен на электротовары, на другие необходимые товары и услуги разбалансировал финансы литовских клиентов на внутреннем и экспортных рынках. Спрос на товары и услуги есть, но клиенты из-за отсрочки платежей представляют опасность", – сказал экономист.

Откладывание платежей вызывает напряженную ситуацию с финансами у компаний.

В июне годовая инфляция в Литве составила 21%.

По словам Изгородина, пока сложно сказать, достигла ли она пика.

"В июле наблюдается сильный рост цен на электричество, остается высокой цена на нефть", – сказал экономист.

Беспокойство вызывают и макроэкономические показатели.

"Настроение жителей еврозоны упало до уровня весны 2020 г. Это значит, что жители еврозоны не склонны покупать дорогие товары, это представляет риск для литовского экспорта", – сказал он.

По словам Изгородина, инфляция на руку Литве.

"Если взглянуть на новейшие данные по литовскому экспорту, то мы сохраняем двузначный рост экспорта, несмотря на высокую инфляцию в еврозоне. Мне кажется, литовским экспортерам и компаниям инфляция отчасти очень полезна, ведь чем быстрее повышаются цены в Европе, тем больше западные производители ищут возможности более дешевого производства товаров или их компонентов. Одно из таких государств – Литва. Теоретически, чем выше будет инфляция в Европе, тем больше возможностей будет у литовских экспортеров получить новые контракты и заказы", – считает Изгородин.

Экономическая ситуация, по словам экономиста, в мире ухудшается, но о кризисе говорить пока рано.

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