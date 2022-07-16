Палецкису неймется и за решеткой: его соратники готовятся к поездке в Москву

Осужденный за шпионаж в пользу России Альгирдас Палецкис не может угомониться и за решеткой: с помощью электронной подписи он зарегистрировал новую ассоциацию. Его соратники намерены ехать в Москву. По их мнению, агрессор - это Литва, а не Россия. Прокуроры не считают, что эта компания нарушила закон, однако ассоциацию можно заподозрить в фальсификации документов. Минюст проводит расследование, сообщает LNK.

Палецкиса закрыли в колонию два месяца назад. Однако портал Delfi сообщил, что несколько недель назад он сумел учредить ассоциацию, подписав документы электронной подписью. Как он это сделал, если в колонии нельзя пользоваться ни мобильным телефоном, ни интернетом, непонятно.

Представитель Каунасского СИЗО, где Палецкис отбывает наказание, Алмантас Аткочайтис сказал, что у них нет данных о том, что Палецкис мог подключиться к интернету.

Минюст распорядился, чтобы Департамент тюрем выяснил этот вопрос.

Вице-министр юстиции Эланас Яблонскас сказал, что у Палецкиса провели обыск, во время которого запрещенных вещей не нашли.

Соратники Палецкиса, например, Казимерас Юрайтис, ситуацию комментировать отказываются.

Если документ подписал не сам Палецкис, а кто-то другой, то это будет расцениваться как подделка документа.

Так LNK сказал председатель парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

"За это грозит уголовная ответственность", – напомнил он.

Яблонскас сказал, что Палецкис при общении с работниками колонии заметил - он сам документы не подписывал.

Название зарегистрированной ассоциации – "Международный форум добрососедства".

Группа соратников Палецкиса на следующей неделе едет в Москву. Глава форума Эрика Швенченене сообщила, что встречи ждут разные - и с общественными деятелями, и на пресс-конференциях, и на телевидении.

82 года назад в июле в Москву вместе с Пятрасом Цвиркой, Саломеей Нерис и др. в Москву ездил дед Палецкиса Юстас Палецкис.

"Я желаю им там и остаться. Мне кажется, они хотят привезти сюда солнце Путина, так пусть и греются в его лучах", – сказал LNK Кащюнас.

Сам Палецкис поехать в Москву не сможет, он ближайшие 4 года проведет за решеткой.

"Я этого не видел, где вы видели, в ООН читать, или еще где? Я не видел таких документов, в которых Россия была бы агрессором. (…) Я повторяю, Украина - не наше дело", – сказал LNK Юрайтис.

LNK напоминает, что эта компания уже ездила в Беларусь на 9 мая в 2022 году. Швенченене просила Лукашенко помочь литовцам с продуктами.

Бывший председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас сказал: "Это участие в кампании по дезинформации, которая организована зарубежным государством. И это явно направлено против Литовской республики".

Жалимас сказал, что есть как минимум три статьи УК, которые в данном случае можно было бы применить. Это помощь другому государству в действиях против Литвы, антиконституционная деятельность и отрицание международных преступлений.

"До сих пор такие расследования не начаты, поскольку, кажется, на самом деле можно безнаказанно насмехаться над Литвой, прикрываясь правом на самовыражение", – сказал он.

Кащюнас считает, что соратники Палецкиса - маргиналы и неудачники.

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