Оценка европарламентария: пояснениями по калининградскому транзиту ЕК вышла за рамки своей компетенции

Депутат Европарламента, представитель Движения либералов Пятрас Ауштрявичюс говорит, что Европейская комиссия (ЕК) вышла за рамки своей компетенции пояснениями по калининградскому транзиту.

"Калининградский регион не бойкотируется и не изолирован, и нельзя допускать транзит подсанкционных товаров. Политическая смелость необходима для усиления санкций, а не для их ослабления, и это второе толкование является шагом именно в этом направлении, и, похоже, что в данном случае ЕК вышла за границы своей компетенции", - сказал Ауштрявичюс на пресс-конференции в Сейме в пятницу.

По мнению европарламентария, после того, как ЕК изменила решение по калининградскому транзиту, "Европейский союз не смог противостоять информационному терроризму со стороны России".

"Они сформулировали обвинения ЕС в бойкоте, особом ухудшении условий и начали развивать политическое лоббирование, это принесло свои плоды, потому что некоторые институты, конкретно ЕК и некоторые страны-члены, я бы не обязательно относил к ним Литву, были вполне готовы начать обсуждение, уточнения и разъяснения, которые превратились во второе толкование", - сказал Ауштрявичюс.

Декан Юридического факультета Университета Витаутаса Великого Дайнюс Жалимас сказал, что ЕК имеет право толковать документы Европейского союза, но не может создавать новые правила посредством толкований.

"При толковании законодательства ЕК не может формулировать такие правила, которых нет в регламенте. Она может объяснить, если есть какая-то неясность, двойственность. Действительно, с моей точки зрения, комиссия нарушила фундаментальное правило толкования права, заключающееся в том, что она не может формулировать новые правила, которых нет в толкуемом правовом акте, в данном случае - в регламенте. Регламент не делает никаких исключений для железнодорожного транспорта", - сказал Жалимас, участвовавший в пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что толкование относится к одной стране – Литве, хотя прямо в документе она не названа.

"По сути и по факту понятно, что он предназначен для одной страны, потому что очевидно, что его будет осуществлять Литва, транзит по железной дороге не осуществляется через какую-либо другую страну", - сказал Жалимас.

В среду Еврокомиссия разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через Литву для нужд этого эксклава.

Литва прекратила транзит некоторых российских товаров в Калининград после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину, и заявила, что сделала это на основании предыдущих директив ЕС, запрещающих транзит.

Представители Литвы и Еврокомиссии в последние недели проводили консультации по новым пояснениям после того, как остановка в июне транзита стали, черных металлов и других товаров вызвала возмущение России.

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