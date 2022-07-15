Представители аптек и магазинов: продажи защитных средств выросли, но нехватки в них не будет

В Литве растет уровень заболеваемости COVID-19, жители стали раскупать средства защиты. Представители аптек и магазинов отмечают, что у них есть достаточный запас необходимых средств.

Представитель сети IKI Вайда Будрене сказала, что они отмечают быстрый рост продаж.

"4-10 июля, по сравнению с предыдущей неделей, продажи масок выросли почти в два раза – на 85%", – сказано в пресс-релизе.

Представитель сети Eurovaistinė Роланда Липнявичюте сказала, что, по сравнению с маем, в первую неделю июля было продано в два раза больше одноразовых тестов, но нельзя сказать, что наблюдается пик спроса на них.

"Все же продажи меньше, чем были осенью и зимой, однако рост наблюдается", – сказала Липнявичюте.

По словам представителя Maximа Эрнесты Дапкене, в магазинах их сети также наблюдается рост продаж.

"За половину этой недели покупатели купили столько масок, сколько за всю первую неделю июля. Спрос на быстрые тесты вырос на 50–60%. Правда, это намного меньше, чем было зимой. В теплое время года спрос на средства защиты постепенно снижался", – заметила она.

Представитель сети аптек Camelia Виргилия Бечелите сказала, что растут продажи масок и быстрых тестов. По ее словам, были месяцы, когда нескольким клиентам продавали по 1 или несколько масок, а сейчас маски покупают упаковками, берут по несколько респираторов, тестов.

Бечелите сказала, что продажи антисептиков не снижались и остающтся стабильными.

Фармацевты уже начали обслуживать клиентов в масках.

"Мы замечаем, что и в магазины люди старшего возраста начинают приходить в масках, Маски начали надевать и мы, провизоры. Но сейчас растут продажи и других средств защиты, – спреи в нос, обладающие превентивными свойствами, не допускающие проникновения вируса в организм. Люди покупают больше пищевых добавок с антиоксидантами: цинком, селеном, витамином C или ресвератролом", - сказала провизор

Представитель Rimi Даля Ченкене сказала, что клиенты могут не переживать, недостатка в средствах защиты не будет.

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