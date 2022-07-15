В Вильнюсе начался снос здания Центробанка Литвы

В конце июня в Жирмунай начался снос зданий Центробанка Литвы, работы продолжаются и сейчас. Представитель Центробанка Гинтаре Меркене сказала, что конкурс на строительство не начнется, пока не получат новое разрешение на строительство новых зданий.

По данным Центра реестра, в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, 151, на участке 1,7465 га находились три административных здания. Участок и здания принадлежат ЦБ. Здания были построены в 1983–1985 гг, одно – в 1997 г., часть зданий были реконструированы в 1997 и 2003 году rekonstruota.

В сообщении ЦБ сказано, что решение о реконструкции зданий было принято 21 июля 2017 года.

"Общая площадь реконструируемых зданий составляет – 31 100 кв. м. Разрешение муниципалитета на реконструкцию было получено в конце 2021 года. Сначала проводится демонтаж старых зданий", – сообщил банк.

Проект нового здания ЦБ подготовила компания Cloud architektai. Будет построено 8-этажное здание площадью 13 000–16 000 кв. м, здания площадью 5800 кв. м будут реконструированы.

"В них будут работать около 600 человек. В новом здании появится конференц-зал, столовая, зал заседаний, монетный двор и др. специализированные помещения", – сообщается в сообщении ЦБ.

В середине июля сообщалось, что технический проект новых зданий сейчас меняют.

"Демонтаж зданий планируется завершить к концу сентября", – сообщают представители ЦБ.

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