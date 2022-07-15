"Мы не одобряем никакое так называемое разъяснение Еврокомиссии, которое отменяет, интерпретирует, вводит исключения, квоты для российских товаров, санкционированных решением Европейского Союза на территории Литовской Республики, независимо от того, перевозятся ли они транзитом или как-то иначе, поскольку мы считаем, что компетенция по отмене или введению санкций принадлежит Европейскому совету", - на своей странице в "Facebook" написал Р. Лопата.

Raimundas Lopata
Foto: DELFI / Domantas Pipas
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Политики призывают президента Г. Науседу принять четкое решение и отклонить любые предложения, которые де-факто позволили бы провозить подсанкционные товары через Литву, какой бы пропускной механизм не создавался.

"Пока украинские порты заблокированы, пока Украину уничтожают и убивают ее народ, до тех пор никаких скидок для агрессора России. ЕС обязан продолжать расширять санкции против России", - акцентируют в заявлении.

Petras Auštrevičius
Foto: DELFI / Domantas Pipas

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