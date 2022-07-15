Жителям придется смириться: отопление подорожает на треть

Из-за неясной ситуации на мировом рынке газа и биотоплива прогнозировать цены на отопления пока сложно, однако платить за него жители будут не меньше, чем в прошлом году, сказали собеседники BNS. Некоторые не сомневаются, что отопление подорожает на треть.

Член Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Матас Тапараускас сказал, что цены в будущем сезоне как минимум будут похожи на цены минувшего сезона, поскольку причин для сниже ния цен на данный момент нет.

"Останутся ли они на том же уровне или увеличатся, станет ясно позже, вероятно, в конце лета, осенью. (...) Все будет зависеть от геополитической ситуации, связанной с рынком газа, с предложениями биотоплива", – сказал эксперт.

"Вильнюсские теплосети" (VŠT) уже подписали договоры о поставках всего необходимого количества газа на будущий сезон, однако цена будет зависеть от условий на рынке.

В столице отопление дороже, чем в других крупных городах, поскольку используют очень много газа. Есть даже идея начать жечь мазут или печное топливо.

Компании, использующие для отопления биотопливо, также не могут заранее купить необходимое его количество – из-за прекращения поставок из Беларуси, уменьшилось предложение.

Представитель Baltpool Вайдотас Йонутис сказал, что биотопливо в этом году на 30% чем в прошлом, это значит, что примерно на столько же подорожает и отопление.

Представители компаний, поставляющих услуги отопления в крупных городах, считают, что отопление в этом сезоне подорожает.

Такого мнения придерживается глава "Вильнюсских теплосетей" Геримантас Баканас, его позицию разделяет представитель Klaipėdos energijа Антанас Катинас.

В Вильнюсе для отопления по-прежнему будут использовать много газа, поскольку Когенерационная электростанция еще не достроена.

Тапараускас сказал, что как альтернативу газу могут использовать мазут и дизельное топливо для печек.

Баканас подтвердил, что и в Вильнюсе намереваются использовать мазут или печное топливо. Однако использование этого топлива ограничено правилами охраны природы.

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