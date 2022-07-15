Суд отменил требования полиции по упразднению "радужного перехода"

Суд отменил требования полиции по упразднению "радужного перехода". Полиция требовала, чтобы муниципалитет вернул пешеходному переходу на ул. Пилимо первоначальный вид. О принятом решении суда 14 июля сообщила Литовская лига геев, пишет jarmo.lt.

"Суд отклонил претензии полиции к муниципалитету как необоснованные", – сообщает ЛЛГ.

Глава ЛЛГ Владимир Симонко сказал, что приветствует такое решение суда. По его словам, Вильнюс сейчас похож на другие европейские города, где такие переходы никому не мешают.

"В Рейкьявике в радужные цвета выкрашена целая улица", - напомнил он.

"Это победа в Вильнюсе", – прибавил Симонко.

Вильнюсская полиция в прошлом году обязала муниципалитет упразднить радужный переход. Муниципалитет не согласился и обратился в суд. Полиция обосновала свое требование тем, что переход - часть системы движения.

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