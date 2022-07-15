Новый радар в Вильнюсе уже "оброс" слухами: две камеры и компьютер пугают водителей

В столице около опасного пешеходного перехода - на у. Гележинё Вилко, рядом с АЗС Skulas, установили радар. Пока его только тестируют, однако водители уже пытаются выяснить, какие параметры он считывает.

"Будьте внимательны, на ул. Гележинё Вилко появился новый радар", – сообщают вильнюсцы в социальных сетях.

Портал lrytas.lt напоминает, что перекресток на ул. Гележинё Вилко считается одним из самых опасных. Это настоящая "черная дыра" по числу ДТП. До сих пор там стояли предупредительные знаки и стенды, водители должны были снизить скорость до 50 км/ч.

До этого участка скорость составляла 80 км/ч, однако на деле многие едут на скорости 100 и даже 120 км/ч, немногие притормаживают у пешеходного перехода до 50 км/ч. Из-за этого ДТП может привести к летальному исходу.

Порталу lrytas.lt удалось узнать, что этот комплексный радар ITC EYE. О нем рассказал представитель ГКП Вильнюсского округа Дайнюс Шаломскас. Комплекс состоит из двух камер и компьютера.

С помощью первой камеры и компьютера идентифицируют автомобиль по номеру, устанавливается его скорость. Погрешность составляет 2 км/ч.

Вторая камера идентифицирует человека.

Шаломскас сказал журналисту lrytas.lt, что пока прибор тестируют. Где его установят, будет зависеть от решения муниципалитета столицы.

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