Минздрав: вакциной "Novavax" уже могут прививаться дети с 12 лет

С учетом рекомендации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Еврокомиссия изменила условия регистрации вакцины от COVID-19 "Novavax" (производитель "Nuvaxovid") и разрешила прививать ею детей с 12 лет. Регистрироваться на вакцинацию можно будет с 15 июля.

Как сообщает Министерство здравоохранения, вакцина "Novavax" детям в возрасте 12-17 лет будет вводиться также, как и лицам в возрасте 18 лет и старше: вакцину будут вводить в мышцы плеча курсом из двух доз с 3-недельным перерывом. Зарегистрироваться на вакцинацию можно по интернету на сайте Koronastop.lt.

До сих пор вакциной "Novavax" прививали только лиц в возрасте 18 лет и старше. Решение разрешить прививать лиц младшего возраста было принято после клинического исследования, которое показало, что иммунный ответ подростков на эту вакцину, измеряемый как количество антител против SARS-CoV-2, был аналогичным, как и среди лиц в возрасте 18-25 лет.

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Наиболее частые побочные реакции у подростков обычно аналогичны таковым у людей в возрасте 18 лет и старше. К ним относятся чувствительность, боль, покраснение и припухлость в месте инъекции, головная боль, боль в мышцах и суставах, усталость, тошнота или рвота, повышенная температура и т. д. Жар у подростков возникает чаще, чем у взрослых. Эти реакции обычно бывают легкими или умеренными и проходят через несколько дней.

Минздрав напоминает, что в настоящее время лица в возрасте с 12 лет могут получить три вакцины от COVID-19: "Comirnaty", "Spikevax" и "Novavax".

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