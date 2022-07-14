Спикер участвовала в празднике в гимназии. Чмилите-Нильсен сообщила, что Александрас может порадоваться хорошему результату экзамена по математике, который не сдали 35% учеников.
"К новому этапу сын готов. Кажется, он спокойно намерен связать свою жизнь с цифрами", – написала спикер рядом с фотографией с сыном.
Delfi напоминает, что Чмилите-Нильсен воспитывает четырех сыновей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!