Возглавляемый им КНБО в четверг обсудил вопросы ПВО с участием командующего Вооруженными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса.
"Поскольку в выводах саммита НАТО есть утверждения об определенных элементах ПВО в регионе, нам нужно быстро нарисовать картину того, к чему мы стремимся, чтобы с этой картинкой пойти в НАТО и посмотреть, что делать. Система радаров есть, глаза работают хорошо, но до полной картины предстоит еще много работы", - сказал BNS Кащюнас.
"Для вашего понимания, мы знаем такое прекрасное оружие как Patriot для дальней защиты от баллистических ракет. Цена одной системы начинается от одного миллиарда евро, конечно, дальняя (защита) - это вопрос уровня НАТО", - добавил он.
По словам политика, Литва сама может позаботиться о части систем ПВО малой и средней дальности.
Глава комитета Сейма также подчеркнул, что если руководство НАТО в июне одобрит расширение дислоцированного в Литве батальона до бригадного подразделения, то будут обеспечены и определенные мощности ПВО.
Как сказал BNS командующий Вооруженными силами Литвы Рупшис, на заседании комитета были представлены планы развития средств ПВО.
"В первую очередь нужно смотреть на решения НАТО, в них явно выделяется ПВО, противоракетная ПВО как отдельное измерение. Готовятся новые региональные оборонные планы НАТО, которые должны быть утверждены летом следующего года, и там будут четко интегрированы все измерения - как сухопутные, так и воздушные, и морские", - сказал генерал-лейтенант.
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