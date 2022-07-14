Глава КНБО Сейма Литвы: мы должны очень быстро спланировать, к чему стремимся в области ПВО

Литва должна очень быстро подготовить план того, к чему она стремится в области противовоздушной обороны (ПВО), чтобы иметь возможность согласовывать свои потребности с НАТО, говорит глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.

Возглавляемый им КНБО в четверг обсудил вопросы ПВО с участием командующего Вооруженными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса.

"Поскольку в выводах саммита НАТО есть утверждения об определенных элементах ПВО в регионе, нам нужно быстро нарисовать картину того, к чему мы стремимся, чтобы с этой картинкой пойти в НАТО и посмотреть, что делать. Система радаров есть, глаза работают хорошо, но до полной картины предстоит еще много работы", - сказал BNS Кащюнас.

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"Для вашего понимания, мы знаем такое прекрасное оружие как Patriot для дальней защиты от баллистических ракет. Цена одной системы начинается от одного миллиарда евро, конечно, дальняя (защита) - это вопрос уровня НАТО", - добавил он.

По словам политика, Литва сама может позаботиться о части систем ПВО малой и средней дальности.

Глава комитета Сейма также подчеркнул, что если руководство НАТО в июне одобрит расширение дислоцированного в Литве батальона до бригадного подразделения, то будут обеспечены и определенные мощности ПВО.

Как сказал BNS командующий Вооруженными силами Литвы Рупшис, на заседании комитета были представлены планы развития средств ПВО.

"В первую очередь нужно смотреть на решения НАТО, в них явно выделяется ПВО, противоракетная ПВО как отдельное измерение. Готовятся новые региональные оборонные планы НАТО, которые должны быть утверждены летом следующего года, и там будут четко интегрированы все измерения - как сухопутные, так и воздушные, и морские", - сказал генерал-лейтенант.

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