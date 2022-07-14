Президент Литвы: новые пояснения по транзиту внесут ясность и предотвратят дезинформацию России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что распоряжение Европейской комиссии (ЕК) разрешить калининградский транзит подсанкционных товаров внесет ясность в реализацию санкций против России и предотвратит дезинформацию из Кремля.

"Президент считает, что директивы ЕК внесут ясность в реализацию санкций на всей территории Евросоюза и предотвратят дальнейшую дезинформацию Кремля и необоснованные обвинения в адрес Литвы", — говорится в комментарии Коммуникационной группы президента, распространенном для СМИ в четверг.

"Глава государства подчеркивает, что эффективная реализация санкций ЕС возможна только за счет их унифицированной трактовки и толкования. Президент говорит, что перед лицом провокаций Кремля крайне важно сохранить трансатлантическое единство и силу на уровне ЕС", - говорится в нем.

В среду Еврокомиссия разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через Литву для нужд этого эксклава.

Литва прекратила транзит некоторых российских товаров в Калининград после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину, и заявила, что сделала это на основании предыдущих директив ЕС, запрещающих транзит.

Представители Литвы и ЕК в последние недели проводили консультации по новым пояснениям после возмущения России по поводу остановки транзита стали, черных металлов и других товаров в июне.

По словам Науседы, в нынешних геополитических условиях необходимо акцентировать внимание на том, чтобы ЕС продолжал проводить последовательную политику усиления санкций в отношении России.

"По мнению президента, необходимо добиваться скорейшего принятия седьмого пакета санкций против России, который усилит уже происходящую изоляцию страны-агрессора", — говорится в комментарии.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила в четверг, что было бы нерационально продолжать спор о калининградском транзите с партнерами на Западе, и призвала в дальнейшем сосредоточиться на поддержке защищающейся от России Украины и новых санкциях против Москвы.

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