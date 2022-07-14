Торговые сети в Литве: введение обязательного ношения масок зависит не от нас

В Литве растет заболеваемость COVID–19. жители опасаются, что осенью снова придется вернуться к маскам, карантинным ограничениям и управлению потоками. Представители торговых сетей говорят, что маски, дезинфекция рук и соблюдение дистанции рекомендуются покупателям, если ситуация ухудшится, они готовы ввести эти требования как обязательные, пишет ТВ3.

По данным Департамента статистики, на этой неделе суточный показатель заболеваемости составил почти 1000 случаев в день, значит в Литве около 7800 больных жителей.

Минздрав уверяет, что пока ситуация в Литве стабильная, поэтому ношение масок возвращать пока не планируют. Однако министерство не исключает, что осенью ситуация ухудшится. Жителей призывают прививаться.

Торговые сети следят за ситуацией и ждут указаний ответственных ведомств. Если введут карантинные ограничения, то представители сетей готовы следить за ношением масок и регулировать потоки клиентов в магазинах.

Представитель Rimi Lietuva Вайда Кайкарене сказала, что безопасность работников и клиентов - их приоритет с начала пандемии. Она сказала, что сеть следит за решениями ответственных ведомств.

"Мы руководствуемся рекомендациями правительства, поэтому если появятся новые рекомендации, ограничения, например, если вернут обязательное ношение масок, то мы предпримем все необходимое, чтобы участвовать в дальнейшем управлении пандемией и остановить распространение вируса", – сказала Кайкарене.

Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что рекомендации дезинфекции рук и ношение масок действуют и сейчас. Об этом напомнила и пресс-секретарь Iki Вайва Будрене.

Представитель Lidl Lietuva Довиле Ибянскайте сказала: "Мы не занимаемся гаданиями и предположениями, а если те или иные ограничения для магазинов введут, то мы будем готовы их контролировать".

Сети следят за развитием ситуации, их представители заверили, что в случае введения ограничений, они их будут выполнять.

Представитель Минздрава Юлиянас Галишанскас сказал, что пока ношение масок не обсуждается, но жителям советуют соблюдать рекомендации: носить маски в местах большого скопления людей, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки.

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