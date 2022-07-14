Экс-президент о калининградском транзите: литовские политики поступили трусливо

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что ситуация с калининградским транзитом свидетельствует о неспособности литовской политической элиты принимать стратегические решения.

"Литовские политики с трясущимися коленками исполняют партию в политическом балете", — написала бывший президент в социальной сети Facebook в четверг.

После того, как Еврокомиссия (ЕК) в среду поручила разрешить транзит подсанкционных российских товаров в Калининград для нужд этого эксклава, Грибаускайте заявила, что литовские политики должны были сообщить об этом решении, не прикрываясь Еврокомиссией.

"И нужно было открыто сказать, что решение было принято после консультаций с партнерами и ЕК. И не надо было прятаться за спину Еврокомиссии", — написала Грибаускайте.

"Пока руководящая политическая элита демонстрирует неспособность принимать стратегические решения в сфере внешней политики. Вот почему мы видим метания и жалкую коммуникацию", — считает она.

Литва приостановила транзит некоторых российских товаров в Калининград после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину, и заявила, что сделала это на основании предыдущих директив ЕС, запрещающих транзит.

Представители Литвы и Европейской комиссии в последние недели проводили консультации по новым руководящим принципам после возмущения России по поводу приостановки транзита стали в июне.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила ранее в четверг, что было бы нерационально продолжать спор о Калининградском транзите с западными партнерами и призвала к дальнейшей поддержке Украины, которая защищается от России, и к новым санкциям против Москвы.

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