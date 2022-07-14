Премьер Литвы: ЕК не обязана согласовывать свою позицию со странами, Литва не может блокировать

В среду Еврокомиссия новыми разъяснениями разрешила транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область и из нее в Россию через Литву для нужд этого эксклава, эту информацию 14 июля подтвердила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"МИД вчера представил первичную реакцию на эти разъяснения ЕК. Могу сказать, что я эту реакцию полностью одобряю. Но сегодня я хотела бы оценить некоторые публичные высказывания и подчеркнуть несколько моментов", – сказала на пресс-конференции премьер.

Она заверила, что литовские ведомства приветствуют не сами вехи, а их установки.

"В них ясно говорится вот о чем. Во-первых, в них ясно сказано, что нет возвращения к ситуации до 16 июня, когда все товары могли возить транзитом в Калининградскую область. Это ясно сказано в разъяснении о товарах двойного назначения, военных товарах, технологиях и др. товарах. Тут нет никаких льготных коридоров, как иногда говорят, их никогда в Литве и не было, никогда туда товары не могли проходить беспрепятственно, в обход таможни и контроля", – подчеркнула премьер.

Она заметила, что перевозка некоторых подсанкционных товаров будет связана с еще большим контролем.

"Надо будет убедиться в том, что товары действительно предназначены для нужд Калининградской области. (…) Модальность такого контроля литовская таможня еще должна утвердить", – сказала Шимоните.

Она обратила внимание на то, что ЕК не обязана согласовывать свою позицию со странами-членами.

"ЕК не обязана согласовывать свою позицию со странами-членами, как и страны-члены не обязаны блокировать мнение ЕК", – заметила премьер.

Она поблагодарила ЕК за консультации с литовскими ведомствами, за то, что ЕК учла мнение и замечания.

"Однако за мнение ЕК отвечает сама ЕК. И ведомства ЛР не могут и не должны отвечать за него. Тем более, что эти вехи разработаны для того, чтобы была единая практика для всех стран-членов, не только для Литвы", – сказала Шимоните, заметив, что литовские ведомства учтут это мнение по трем причинам.

"Во-первых, из уважения к самой ЕК и ее полномочиям. (…) Во-вторых, ради единой трактовки, что, вероятно, является одной из основных задач этих вех. Поскольку вехи разрабатывались не конкретно для Литвы, а для всего ЕС. Они актуальны не только для Литвы, а для транзита через все страны ЕС. И самая главная причина – уважение к трансатлантическому единству и нашим партнерам", – сказала глава правительства, заметив, что незачем и некогда заниматься дополнительными дискуссиями.

"Приоритет сейчас - дальнейшая и всесторонняя помощь Украине в войне против России. И наискорейшая договоренность по седьмому пакету санкций, на который надеемся в скором времени", – сказала глава правительства.

Шимоните заметила, что ни одно из ведомств Литвы не может запретить ЕК выдвигать свое мнение.

"Это было бы недемократично. Мы можем не учитывать это мнение, тогда результат будет плохим. Если ЕК считает, что регламент должен быть так осуществлен, а мы выступаем за иной вариант, тогда наш спор должен решать Европейский суд – единственная инстанция, которая может вынести юридический вердикт", – сказала премьер.

Она повторила, что у Литвы есть право не учитывать позицию ЕК, но она этого делать не будет.

Delfi напоминат, что Еврокомиссия (ЕК) в среду с новыми правилами разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Европейского союза (ЕС), но только для нужд этого эксклава.

Согласно обновленным правилам, Литва и другие страны-члены ЕС должны будут проверять, остаются ли объемы транзита в пределах объемов, установленных за последние три года, чтобы обеспечить, что подпадающие под санкции товары, перевозимые в Калининград, соответствуют реальному местному спросу и не экспортируются в страны Сообщества.

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