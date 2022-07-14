Эксперты не прогнозируют перемен на рынке электроэнергии: есть предложение для тех, кто не выбрал поставщика

Витаутас Будзинаускаc ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Даже в следующем году сложно прогнозировать перемены на рынке электроэнергии, поскольку цены на газ остаются высокими, указали специалисты Литовского агентства энергетики (ЛАЭ). Однако они отметили, что в ближайшие несколько лет у Литвы есть возможность производить большую часть необходимого электричества. Эксперты рекомендуют клиентам второго этапа либерализации рынка не ждать декабря, а подписывать договор с независимым поставщиком сейчас.