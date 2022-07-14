Глава представительства ЕК в Литве о транзите: принципиально ситуация не меняется

После того, как Еврокомиссия (ЕК) в среду разрешила перевозку санкционных товаров в Калининградскую область железнодорожным транспортом через территорию ЕС только для нужд эксклава, ЕК уточнила порядок проверки этого транзита, отмечает глава представительства комиссии в Литве.

"Уточняется, как проверять товары, которые следуют по железной дороге, как проверять, чтобы это не стало обходом санкций, и что можно сделать, если мы заметили такой обход санкций", — заявил в четверг радиостанции LRT Марюс Ващега.

По его словам, уточнение было необходимо, поскольку до сих пор точно не разъяснялась перевозка транзитных грузов железнодорожным транспортом.

"Здесь нет никаких уступок, это пересмотр тех шести принятых санкционных пакетов, которые уже были утверждены. Речь не идет о создании новых санкций, это уточнение применения тех же принятых санкций. Немного другое регулирование в пятом пакете. Речь идет об автомобильном транспорте, там установлен очень четкий режим из-за ситуации с Калининградом, с железной дорогой такого нет. Поэтому и было дано такое разъяснение", — сказал дипломат.

По словам главы представительства комиссии, в методических указаниях подробно отмечено, как проверять товары в пути – сравнивать их количество с перевозками за последние три года, и при обнаружении несоответствий оставляется возможность остановки транзита.

"Принципиально ситуация не меняется: как запрещено автомобильным транспортом, так и запрещено, как был очень строгий контроль того, что перевозится по железной дороге, так и есть, но поясняется в деталях, как должен осуществляться тот контроль и с чем сравнивать потоки, указано, что необходимо сравнивать потоки за последние три года, оценивать, соответствуют ли им текущие потоки, есть ли нарушения, необычные торговые тенденции, которые позволили бы нам думать об обходе санкций, предусмотрено, что может сделать государство-член, если оно увидит такие вещи, есть возможность остановить транзит, задержать товары", — сказал Ващега.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после того, как в середине июня ЕС объявил о вступлении в силу ряда санкций, введенных после вторжения России в Украину.

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