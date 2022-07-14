Минздрав Литвы рассказал, какие показатели заболеваемости заставят ввести ограничения: их два

В Литве растет заболеваемость коронавирусом. Почти все муниципалитеты страны входят в черную зону, значительно выросло число положительных случаев, однако Минздрав предлагает осторожно оценивать статистику. Минздрав указал Delfi, что Литва пока не будет вводить ограничения. Однако жителям предлагают соблюдать рекомендации.

Некоторые страны Европы уже ввели ограничения или говорят о возвращении обязательного ношения масок.

Пресс-секретарь Минздрава Юлиянас Галишанскас сказал Delfi, что в Литве это ограничение не обсуждается. "Однако рекомендация надевать маску в местах массового скопления людей действует до сих пор. Это особенно актуально сейчас, когда фиксируется немало новых случаев COVID–19", – сказал он.

Основные рекомендации Минздрава: маски, соблюдение дистанции, соблюдение личной гигиены, проветривание помещений.

Галишанскас заметил, что несмотря на увеличение количества больных, ситуация в больницах остается стабильной - большинство болеет легкой формой ковида.

"Важно заметить, что сейчас тестируют только пациентов с симптомами, поэтому часть положительных тестов надо оценивать с осторожностью", – сказал он.

Галишанскас подчеркнул, что основными показателями для введения ограничений по-прежнему будет заполненность больниц и реанимаций.

Эксперты говорят о том, что осенью, когда жители будут больше времени проводить в помещениях, ситуация с коронавирусом может измениться драматически.

По данным Минздрава, к осени надо готовиться тем жителям, которые еще не прививались -им рекомендуют сделать прививки.

С учетом того, что большая часть жителей Литвы привилась или переболела, надеются, что осенью ситуация будет лучше, если не появится штамм, вызывающий более сложную форму заболевания.

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, осенью 2022 года прогнозируют новую волну коронавируса, поэтому готовят программу вакцинации людей из группы риска.

Планируют одновременную вакцинацию жителей из группы риска вакциной от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции.

Ученые считают, что Covid–19 станет сезонным вирусом, поэтому людям из группы риска будут рекомендовать регулярную вакцинацию.

С августа 2022 года привиться 4 дозой смогут жители старше 80 лет и люди из группы риска. Сейчас 4 дозой могут прививаться люди с хроническими иммунодефицитными состояниями.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!