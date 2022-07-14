Коронавирус в Литве: 776 новых случаев и одна смерть

За минувшие сутки в Литве выявлено 776 случаев коронавируса (COVID-19), от вируса скончался один человек в возрасте 80-89 лет, он не был привит, сообщил Департамент статистики.

За прошлые сутки коронавирус в первый раз зафиксирован в 609 случаях, повторно заразились 167 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 167 750 случаев. Сейчас болеют 8 322 человека.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 9 188 человек.

За прошлые сутки из-за COVID-19 госпитализированы 23 пациента. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 598.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней, приходящихся на 100 000 жителей, составляет 235,5 случая. Часть положительных диагностических исследований за семь дней составляет 43,3 проц.

За сутки привились 186 человек: первой дозой – 40, второй – 46, третьей – 87.

За прошлые сутки в стране сделан 221 молекулярный (ПЦР) тест с подозрением на коронавирус. Также за сутки сделано 1 304 теста на антигены и 103 теста на антитела.

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