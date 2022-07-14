В Беларуси 32 литовским акционерам запрещают продать бизнес

В Беларуси без разрешения властей запрещено продавать бизнес 32 акционерам из Литвы, сообщил Delfi, ссылаясь на официальный документ правительства соседней страны.

В списке упоминаются компания VMG Svetlogorsk, управляемая VMG Invest, генеральный директор транспортной компании Girteka Эдвард Ляхович, компания Darser, предоставляющая услуги по трудоустройству водителей в Гомеле, компания Toys investment, основанная в Литве и владеющая акциями крупнейшего производителя и поставщика детских товаров и игрушек в Беларуси "Волшебный остров", белорусское подразделение производителя осветительного оборудования Idealight LT, а также дочерняя компания "Белтекс оптик" производителя тепловизионных оптических приборов Yukon Advanced Optics Worldwide.

По данным Delfi, в списке также упоминается одна из ведущих строительных компаний Беларуси - "Промтехмонтаж" — права диспонировать акциями ограничены у ее акционера из Литвы Виктора Булгака.

Среди санкционированных акционеров также упоминаются Гедиминас Варнялис, являющийся акционером лесопромышленного предприятия VarBel Grupp, Андрюс Шеджюс и Артурас Гаведас, являющиеся акционерами предприятия Manuka, занимающегося продажей и ремонтом грузовых автомобилей, тягачей, полуприцепов-рефрижераторов и их частей, также компания Veika, занимающаяся производством типографских красок и чернил, которой принадлежит белорусская компания "Белпластикхим", владелец Veika Яков Этин — последний также упоминается в числе акционеров "Новафильма".

В списке также упоминаются владельцы Kipp Chicken agro — зарегистированные в 2013 году в Литве компании "Трансэксперт" и "Балтавтотрейд". Первую Государственная налоговая инспекция Литвы предложила ликвидировать два года назад, вторую – пять лет назад. Обанкротившаяся компания Danrava упоминается как один из попавших под санкции акционеров белорусской компании "Даникаплюс". Другими зарегистрированными акционерами этой белорусской компании являются Томас Рауцкис и Алексас Рауцкис.

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