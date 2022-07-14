Глава КНБО Сейма: разъяснения ЕК по калининградскому транзиту - компромиссное и ожидаемое

В связи с тем, что Еврокомиссия (ЕК) в среду разрешила транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область РФ через страны ЕС, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас отметил, что такое решение было ожидаемым.

Он сказал, что если бы Литва принимала решение одна, то оно было бы другим, но интерпретация ЕК является компромиссной.

"Конечно, это не то, что было бы, если бы Литва принимала решение в одиночку. И конечно, решение Еврокомиссии можно рассматривать как шаг назад по сравнению с предыдущими интерпретациями Еврокомиссии", - сказал BNS в среду Кащюнас.

"Могло быть иначе, и Россия не смогла бы сделать нам ничего существенного. К сожалению, это решение ЕС легче критиковать, чем защищать. Однако такая интерпретация ЕС действительно является коллективной и компромиссной, как и сама санкционная политика ЕС", - добавил он.

По словам Кащюнаса, ради общих стратегических целей необходимы определенные компромиссы, поэтому Литва не может оставаться в одиночестве и игнорировать позицию важнейших союзников.

"Самоизоляция Литвы была бы большой победой Кремля, особенно в контексте войны против Украины, потому что Литва является одним из самых активных защитников интересов Украины в ЕС и НАТО, инициатором санкций против России. Сегодня Россия не добилась существенной победы, потому что санкции в отношении экспорта остаются без изменений", — сказал Кащюнас.

В среду Еврокомиссия разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Евросоюза для нужд этого эксклава.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину.

Представители Литвы и Еврокомиссии в последние недели проводили консультации по транзиту подсанкционных товаров в Калининград после возмущения России ограничениями на сталь, вступившими в силу в июне.

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