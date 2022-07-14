МИД: Литва положительно оценивает трехлетние ограничения объемов транзита в Калининград

Литва осуждает войну России против Украины и продолжает выступать за расширение санкций против агрессора, а также, постоянно консультируясь с Еврокомиссией, последовательно и эффективно реализует ограничительные меры против России, единогласно согласованные всеми странами-членами ЕС, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

В среду ЕК объявила руководящие принципы, позволяющие России перевозить подсанкционные товары в Калининград по железной дороге через территорию ЕС, но транзит будет возможен только в том случае, если эти товары не будут использоваться в военных целях.

ЕК указала, что Литва, разделяющая Россию и Калининград, сможет блокировать транзит только товаров двойного назначения, но теперь Россия через ее территорию сможет возить другие подсанкционные товары, включая металл. Несмотря на это, транзит автомобильным транспортом остается под запретом.

До сих пор Литва руководствовалась полученным в апреле 2022 года разъяснением Еврокомиссии относительно транзита подсанкционных российских товаров, которое, по мнению Литвы, является наиболее приемлемым, отмечают в МИД.

"Мы приветствуем объявленный ЕС полный запрет на транзит военных товаров и технологий двойного назначения через ЕС. Литва положительно оценивает вводимые разъяснением ЕК ограничения объемов транзита через ЕС на основе средних исторических показателей за последние три года, которые должны отражать только реальную потребность в необходимых товарах, а также необходимость усиления контроля такого транзита", - говорится в сообщении.

"Мы всегда высказывались за то, что не может быть создано никаких специальных исключений и разных трактовок территорий государств-членов ЕС, а также такого впечатления, поэтому мы положительно оцениваем то, что этим разъяснением, действующим для всех государств-членов ЕС, такой прецедент не создается", - утверждает МИД.

Министерство подчеркивает, что Литва, будучи членом трансатлантического сообщества и последовательным союзником, не может игнорировать позиции и оценки стратегических партнеров Литвы в области внешней политики и безопасности, а также ЕК. Четко понимая, что одной из целей кремлевского режима является раскол трансатлантического единства, стремление посеять недоверие и противопоставить союзников друг другу, Литва будет и впредь оставаться верной трансатлантическому партнерству и придерживаться единой и скоординированной санкционной политики ЕС.

"Представленное ЕК разъяснение четко указывает, что государства-члены несут правовое обязательство обеспечивать, что санкции ЕС не будут обходить. Поэтому Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга, принципиальной оценки и эффективной проверки того, не пытается ли Россия злоупотреблять возможностями транзита. В случае выявления таких случаев или с учетом интересов национальной безопасности Литва оставляет за собой право в одностороннем порядке пресекать такие попытки", - говорится в сообщении министерства.

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