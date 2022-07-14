К гостинице приехали семь автоцистерн и автомобиль с автолестницей. Приехала и полиция.
Пожар начался в подвале. К счастью, люди не пострадали.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, люди эвакуировались из здания, когда сработала пожарная сигнализация. Всего эвакуировались 80 человек.
Пожар быстро потушили.
По предварительным данным, в подвале горели вещи, которые лежали на диване. Причина пожара выясняется.
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