Впервые батальон Литовской армии возглавит женщина

13 июля в Вильнюсе состоялась торжественная церемония, во время которой сменили командующего Батальоном связи и информационных систем. Полковника-лейтенанта Марюса Латвенаса на этом посту сменила майор Юргита Савицкайте. Она стала первой женщиной в истории Литвы, возглавившей батальон Литовской армии.

В церемонии принял участие командующий Литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, другие командующие силами ЛА, гости и близкие. Батальон связи и информационных систем - важная часть ЛА, цель которого – осуществление безопасной связи между разными частями армии, эта связь необходима для успешного командования.

Это сравнительно молодой батальон (основан 1 января 2019 г.), однако он отличается современным оборудованием, использованием новейших тенденций и средствами устойчивости перед кибератаками, подчеркивается в сообщении ЛА. Военные этого батальона могут осуществлять свои функции в любых условиях.

Майор Савицкайте служит в армии с 2000 года. Тогда она поступила в Литовскую военную академию им. генерала Йонаса Жемайтиса. В 2004 г. она получила звание лейтенанта и начала службу в механизированной пехотной бригаде "Железный волк".

Через 4 года она перешла на службу в батальон штаба им. Гедиминаса, где отвечала за связь о информационные системы. В 2011 году стала командующей связной роты этого батальона. Через 6 лет она заняла должность главы отдела в штабе сухопутных войск, в отделе организации связи и информационных систем. В 2017 г. ей было присвоено звание майора.

В Батальон связи и информационных систем Савицкайте пришла в 2019 г., ее назначили начальником штаба.

Савицкайте была награждена медалью ЛА "За отличие" (2014 и 2015 гг), медалью ЛА для военных и гражданских "100-летия восстановленной Литовской армии" (2019 г) и медалью ЛА "За заслуги" (2021 г).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!