За минувшие сутки в Литву не пропустили 26 грузовиков с подсанкционными товарами

За минувшие сутки границу Литвы не было разрешено пересечь 26 грузовикам с подсанкционными товарами, прибывшим из Калининграда и Беларуси, сообщил в среду Департамент таможни.

"Грузовые автомобили, которые были развернуты, перевозили шины, детали сантехники, древесину и изделия из нее, строительные блоки, мебель, топливо, наполнитель для кошачьих туалетов и цементные изделия", — сообщила представитель департамента Лина Лауринайтите-Григене.

Грузовики с подсанкционными товарами пытались въехать в Литву через посты Кибартай, Лаворишкес, Шальчининкай, Райгардас и Медининкай.

В понедельник в Литву не пропустили 34 грузовика.

С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций Европейского союза против России, через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь, изделия из древесины, стекла, алюминия, бумаги, гипс, судовые детали и другие грузы российского происхождения.

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