ЕК разрешила транзит подсанкционных товаров в Калининград, но есть условия

Еврокомиссия (ЕК) в среду с новыми правилами разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Европейского союза (ЕС), но только для нужд этого эксклава.

"Эти руководящие принципы подтверждают, что автомобильный транзит подсанкционных товаров российскими компаниями не разрешен в соответствии с ограничительными мерами ЕС. На железнодорожном транспорте такого запрета нет, без ущерба для обязательства государств-членов ЕС осуществлять эффективный контроль", — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину.

Представители Литвы и ЕК в последние недели проводили консультации по транзиту подсанкционных товаров в Калининградскую область после возмущения России по поводу вступивших в силу в июне ограничений для стали.

Согласно обновленным правилам, Литва и другие страны-члены ЕС должны будут проверять, остаются ли объемы транзита в пределах объемов, установленных за последние три года, чтобы обеспечить, что подпадающие под санкции товары, перевозимые в Калининград, соответствуют реальному местному спросу и не экспортируются в страны Сообщества.

Государства-члены также должны будут отслеживать необычные потоки товаров или торговые тенденции, которые могут способствовать обходу санкций.

Несмотря на обновленные правила, транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается запрещенным, независимо от выбранного способа транспортировки.

"Цель сегодняшней дорожной карты — разъяснить применимые правила и напомнить, что государства-члены ЕС должны предотвращать все возможные формы обхода ограничительных мер ЕС. Поэтому Еврокомиссия подчеркивает важность мониторинга торговых потоков в обоих направлениях между Россией и Калининградской областью, чтобы гарантировать, что подсанкционные товары не попадут на таможенную территорию ЕС", — говорится в сообщении.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее публично призвал к возобновлению калининградского транзита подсанкционных товаров.

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