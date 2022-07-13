Сотни литовцев воруют воду: как их остановить

Лето – идеальное время, когда можно проверить, не воруют ли жители воду и не сливают ли дождевую воду в городскую канализацию.

Согласно подсчетам, сотни жителей, которые не являются клиентами центрального водопровода и канализации, все равно пользуются водой из центральных сетей. Это можно выяснить по изменению давления в системе. Некоторые жители нелегально подключились к магистральным водопроводам 10 и даже 30 лет назад.

Компания Klaipėdos vandenys определяет такое подключение с помощью видеокамер, которые опускают в сеть. Используют и другие методы выявления нарушителей.

"Чаще всего, особенно в деревнях или садах, люди нелегально подключаются и используют воду для полива огородов, подключают двойную систему – подключают насос, используют колодец, не платят за канализацию. Только за полгода в 2022 г. выявили 73 случая нелегального подключения к водопроводу. Мы должны понять, что из-за таких нелегальных подключений компания вынуждена утилизировать больше сточных вод, поэтому расходы увеличиваются, платят за это честные клиенты", – сказал гендиректор Klaipėdos vandenys Бенитас Йоникас.

Глава компании Hidora Римантас Бачковас сказал: "Это не только проблема стран бывшего советского блока".

Он считает, что затопление улиц в Вильнюсе во время ливней - это результат плохого присмотра за дождевой канализацией. Эта проблема актуальна для всей Литвы.

Специалисты считают, что большую часть проблем можно решить, если оборудовать счетчики на воду снаружи, а не внутри жилья.

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