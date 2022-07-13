После веселого купания – личинки под кожей: болезнь можно узнать по некоторым симптомам

Пришло лето с ливнями и жаркими днями и купанием в водоемах. Однако жару любят и некоторые паразиты.

В организмах водоплавающих птиц паразитируют кровяные сосальщики (церкарии). Эти паразиты вызывают церкариозом (шистосоматидным дерматитом). Личиночная стадия этих сосальщиков проходит в улитках.

Специалист лаборатории Национального центра общественного здравоохранения Дайва Вейтене рассказала об этой болезни. Яйца кровяных сосальщиков с пометом птиц попадают в воду, там вылупляются личинки, которые ищут в воде окончательного хозяина.

Церкарии проникают под кожу жертвы в течение 4 минут.

Каковы симптомы церкариоза у человека?

Кожа в месте проникновения личинки под кожу начинает зудеть и чесаться. Это явление длится до 2 дней, у некоторых в течение недели.

Интенсивность симптомов зависит от количества церкарий, проникших под кожу и от индивидуальной чувствительности организма.

Кроме того, в течение суток на коже появляются красные пятна диаметром 3–8 мм, они чешутся. Могут образоваться гнойнички.

Симптомы проходят через 4–10 дней, однако на коже надолго могут остаться пигментные пятна диаметром 1–4 мм.

При повторном заражении церкариозом симптомы могут быть более ярко выраженными: могут появиться пятна, увеличиться лимфатические узлы, отекать конечности, начинается тошнота, понос, поднимается температура.

Особенно опасен церкариоз для детей.

Как защититься от церкарий?

1. Сильно растереть тело полотенцем после того, как вы вышли из воды.

2. Протереть тело спиртовым раствором перед и после купания.

3. Использовать водоустойчивый крем против солнца.

4. Если есть возможность - принять горячий душ, вымыться с мылом - сразу же после купания в озере.

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