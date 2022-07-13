Премьер Литвы: вполне вероятно, на этой неделе ЕК обнародует правила калининградского транзита

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в среду, что Европейская комиссия (ЕК), вполне вероятно, опубликует обновленные правила транзита российских товаров в Калининграде на этой неделе.

"Вполне вероятно, что где-то на этой неделе ЕК опубликует свой обновленный текст руководящих принципов", — сказала журналистам в Сейме Шимоните.

Российские СМИ сообщили, что Еврокомиссия снимет ограничения на транзит некоторых подсанкционных товаров в Калининград после того, как Москва и Евросоюз договорились о том, что грузовые перевозки между отдельными частями России не могут быть запрещены.

Издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные российские источники утверждает, что это соглашение полностью устраивает Москву, но литовские власти якобы отказывают в разрешении транзита подсанкционных товаров в Калининград.

Премьер не стала комментировать эту информацию.

"Бесполезно комментировать российские СМИ", — сказала премьер.

Она сказала, что не будет комментировать предполагаемое содержание обновленных рекомендаций, пока они не будут официально опубликованы.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину. Они запрещают ввоз указанных товаров на территорию ЕС.

Правила были обновлены после того, как Россия пригрозила принять ответные меры, когда в июне вступили в силу ограничения на транзит некоторых российских товаров, таких, как сталь и черные металлы.

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