Экс-премьер: санкции для транзита в Калининград – неправильная интерпретация Литвы

Запрет транзита через Литву некоторых товаров из России в Калининградскую область был неправильной интерпретацией литовскими властями санкций Европейского Союза (ЕС), считает председатель оппозиционного демократического союза "Во имя Литвы", бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Убежден, что это просто неверная интерпретация со стороны наших отдельных государственных ведомств, что вызвало излишнюю напряженность. Подождем, пока будет разъяснение (со стороны Еврокомиссии - BNS), и если (...) такое исключение будет утверждено, значит, мы были правы, выражая сомнения в том, что эти санкции действительно применяются правильно", - заявил Сквернялис журналистам в Сейме в среду.

Так он прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что Еврокомиссия отменит ограничения на транзит некоторых санкционных товаров в Калининград.

По его словам, Литва, возможно, хотела продемонстрировать более жесткую позицию, введя санкции.

"Также видно, что иногда они действительно хотят казаться, быть может, строже и "круче", чем они есть на самом деле", — сказал Сквернялис.

Российские СМИ сообщили в среду, что Европейский Союз и Россия договорились о том, что перевозки грузов между отдельными частями России не могут быть запрещены.

Издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные российские источники утверждает, что это соглашение полностью устраивает Москву, но литовские власти якобы отказываются разрешить транзит подсанкционных товаров в Калининград.

Еврокомиссия в настоящее время готовит обновленные правила транзита российских товаров в Калининградскую область через государства Сообщества.

В этом документе говорится, что перемещение товаров между субъектами Российской Федерации не может быть ограничено. То есть все товары, ввозимые в (Калининградскую — BNS) область, после применения исключения будут исключены из санкционных списков. Речь идет и о железнодорожном, и об автомобильном транзите, отмечает источник "Известий".

Рекомендации по транзиту начали обновлять после того, как Россия пригрозила принять ответные меры, когда в июне вступили в силу ограничения на транзит некоторых российских товаров, таких как сталь и черные металлы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!