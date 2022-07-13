Фотографии из детского лагеря в Йонавском районе вызвали отрицательную реакцию: это кошмар

В фейсбуке пользователи делились фотографиями из детского лагеря. Снимки вызвали волну возмущения. На фото видны разрисованные красками лошади. Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) отметила, что нарушений нет, но вопрос морали и этики все же остается.

"Школа верховой езды пригласила детей в лагерь. По фото видно, чем занимаются дети. Вопрос, чему детей намерена учить школа, в которой поощряется рисование красками на животных?", – удивляются члены Организации по защите прав животных.

На фоне разрисованных лошадей стоят улыбающиеся дети. "Началась первая смена! Солнце, лошади, купания и игры. Что может быть лучше?", – гласит надпись.

Это фото вызвало шквал возмущения среди пользователей.

"Люди, скажите, что с вами? Вместо всевозможных радостей вроде кормления лошадей морковкой, поглаживания их, расчесывания грив, разных развлечений, мастер-классов, вы решаете их измалевать? Можно узнать об особенностях животных, о том, что им нравится, что вредит. А вы решаете измазать их красками? Не хотели бы вы у себя на лбу нарисовать лошадиную задницу? Представьте – стреножить каждого участника, засунуть по узде в рот, привязать к забору и разрисовать. Весело? Что за зэковские развлечения? Все те школьные, университетские крещения, поедание песка, унижения. А сейчас вы решили унизить животных?", – возмущалась Фауста-Мария Лещяускайте.

Представители ГПВС указали, что законы ЕС не запрещают рисовать и краской отмечать животных. Животных помечают во время состязаний. Запрещается лишь использование вредных для здоровья красок.

"Представитель организации заверила нас, что использовалась безопасная краска, а животных после этого вымыли. Мы понимаем, что этот случай вызвал неоднозначную реакцию. На фото видно, что рисовали на животных ради развлечения. Законом это не запрещается, но этично ли это, как насчет морали?", – указали специалисты ГПВС.

Представитель Организации по защите прав животных Бригита Кимантайте сказала: "Как было установлено, что использовалась безопасная краска? Укажите, какая именно краска была использована".

После того как в социальных сетях поднялся шум, с сайта лагеря фото убрали, сам сайте недоступен.

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