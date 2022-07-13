Новое развлечение в Вильнюсе для любителей экстрима: прогулка на высоте 170 м

Самое высокое здание в Литве – Вильнюсская телебашня – предлагает новое развлечение для любителей экстрима – прогулку по краю террасы на высоте 170 метров. Стоимость такой прогулки 52 евро, пишет madeinvilnius.

Желающих прогуляться по такой террасе ждут профессиональные инструкторы. На посетителей надевают специальные ремни безопасности, их инструктируют, объясняют правила поведения.

Посетителей с помощью специального троса пристегивают к конструкции, которая позволяет им гулять по террасе, обойти круг вокруг телебашни, посидеть на краю, однако трос обеспечивает безопасность, не слишком длинный. Самостоятельно клиент не может отстегнуть такой трос и снять защиту. Кроме того, каждую группу сопровождает инструктор, который следит за поведением клиентов. Из соображений безопасности телефоном пользоваться запрещается – фотографии могут сделать друзья "гуляющих" со специальной зоны террасы.

Ремни безопасности и тросы произведены французской компанией Petzl, kuri которая специализируется на разработке и производстве оборудования для профессиональных верхолазов, спелеологов и альпинистов с 1970 г.

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