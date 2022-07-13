Детали дела об убийстве в Вильнюсе: застреленного должны были посадить на три года

Во вторник поздно вечером в Вильнюсе, в подъезде многоквартирного дома было совершено убийство. Подозреваемый в поле зрения полиции ранее не попадал, а покойный имел дело с полицией.

Около 22.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Укмергес, прозвучал выстрел. На место происшествия выехала полиция и врачи. Пострадавший находился в подъезде. Врачи пытались реанимировать пострадавшего, но тщетно, он скончался. Подозреваемый закрылся у себя в квартире и не впускал полицейских. На месте происшествия работали 7 экипажей полиции. Были вызваны бойцы антитеррористического отряда "Арас". Вскоре подозреваемый 1981 г.р. был задержан. По сведениям Delfi.lt, он был нетрезвым (1,14 промилле). У подозреваемого изъяли пистолет Arex Delta M.

Старший специалист отдела коммуникации Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене информировала Delfi, что ведется интенсивное расследование по факту убийства, выясняют обстоятельства и мотивы.



По ее словам, оценив все полученные данные, будут решать вопрос назначения подозреваемому мер пресечения. Оружие подозреваемого было легальным. Сам подозреваемый в поле зрения полиции ранее не попадал, судим не был.

Покойный был хорошо знаком полиции.

"По предварительным данным, мужчины, которые были с убиты, были пьяны. Сам покойный в мае был приговорен к 3 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений", - сообщила Виткаускайте-Шаткаускене.

Он не был в колонии, поскольку приговор еще не вступил в силу.

По сведениям Delfi, подозреваемый поздно вечером ходил гулять с собакой, с собой он взял и оружие. Возвращаясь домой, он встретил в подъезде большую компанию нетрезвых мужчин, начался конфликт, мужчина выстрелил.

Подозреваемый даже не подумал, что его выстрел может быть смертельным. Мужчину задержали и вывели из дома около 2 ч. ночи. Он был взят под стражу.

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