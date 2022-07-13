Некоторые поликлиники Литвы уже вводят ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

COVID–19 возвращается, во всей Европе фиксируется новая волна, вызванная новым подтипом омикрона. Минздрав Литвы пока не планирует возвращать ограничения. Однако некоторые поликлиники берут инициативу в свои руки и возвращают обязательное ношение масок. Литва пока не получила вакцину, адаптированную к омикрону.

KauОбязательное ношение медицинских масок ввела Каунасская поликлиника.

Пока это только рекомендация, но пациентов снова приучают к мысли о необходимости использования средств защиты. Обязательно маски пациенты этой поликлиники должны будут носить со следующей недели. Такой порядок вводят из-за роста числа новых случаев COVID–19.

"Цифры значительные, если иметь в виду инкубационный период. Если мы сейчас не предпримем меры, то скоро и к нам будут ходить больные пациенты. Плюс работники без средств защиты, так через две недели некому будет работать", – сказал LNK директор Каунасской городской поликлиники Паулюс Кибиша.

Такое требование радует не всех каунасцев.

"Это деньги в карман фармацевтов, больше ничего", – сказала одна женщина.

"Как по мне, так пока не надо, я чувствую себя здоровым", – сказал другой собеседник.

Еще один пациент заметил, что маски нужны.

"Я думаю, они нужны везде, а особенно в транспорте. Ведь уже сейчас растет заболеваемость", – сказала еще одна жительница Каунаса.

Другая заверила, что всегда носит маски – защищается сама и бережет свою маму.

"Люди не защищаются, чихают. Очень неосторожно себя ведут", – сказала она.

До сих пор в масках были только работники поликлиники, но и среди них уже сейчас немало больных.

"На прошлой неделе тестировались 113 человек, 79% были больны", – сказал Кибиша.

Шяуляйская городская поликлиника пока не намерена вводить ограничения. Маски здесь только рекомендуются.

В Паневежисе при контактных услугах пациенты должны быть в медицинских масках. Если рядом нет людей, можно ходить без маски.

Центральная поликлиника Вильнюса пока оставляет маски как рекомендацию.

"Мы знаем, что число новых случаев растет, но пока нет такой угрозы, чтобы вводить обязательное ношение масок", – сказал LNK директор этой поликлиники Здиславас Скварцяны.

Во вторник уровень заболеваемости на 100 000 жителей за последние 14 дней составлял 210 случаев, сказала представитель Минздрава Гинрета Мегелинскене.

Во всей Европе сейчас доминирует подтип омикрона, особенно он распространился во Франции, Португалии, Испании и Греции. Нет сомнений в том, что он распространяется и в Литве. Эпидемиологи видят явную связь – новый подтип меньше распространен там, где много привитых жителей.

"Если взять людей старшего возраста, среди которых привиты 65%, то там он с трудом приживается. В Литве привиты около 70% жителей, поэтому есть, где разгуляться", – сказала LNK эпидемиолог Дайва Размувене.

Пока положение в больницах нормальное. Госпитализированы 100 человек, 8 – в реанимации.

Минздрав не планирует объявлять карантин и закрывать страну. Пока жителей призывают соблюдать рекомендации - носить маски, проветривать помещения, мыть руки.

"В будущем с экспертами будут разрабатывать рекомендации на осень, включая и стратегию вакцинации", – заметила Мегелинскене.

Пока у Литвы нет вакцины, адаптированной к омикрону. Ее надеются получить осенью, в сентябре.

Мобильных пунктов тестирования в Литве сейчас нет, поэтому сдать быстрый тест можно только у семейного врача. Если требуется, врач назначает ПЦР-тест.

По данным специалистов, есть немало людей, которые не сдают тест во время болезни.

"Это от 5 до 30%", – считает Размувене.

По данным Минздрава, в августе вернется возможность сдавать ПЦР-тесты.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!