Пандемия может вернуться с новой силой: будут ли в Литве вводить жесткие ограничения?

В Литве снова увеличивается число заражений COVID-19. Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен утверждает, что Министерство здравоохранения следит за ситуацией и пока никакие конкретные решения для управления ситуацией не планируются.

"Пока никакие конкретные решения не планируются, но вероятно, что осенью пандемия может вернуться с новой силой, и это, по правде говоря, не должно удивлять, это прогнозировалось", - в среду радиостанции "Žinių radijas" сказала В. Чмилите-Нильсен.

Она отметила, что министр здравоохранения говорил, что в ближайшее время никакие ограничения вводиться не будут, а то, что в медицинских учреждениях используются маски, по словам политика, является рациональным средством защиты.

"Ситуация, видимо, зависит от того, с чем мы будем сравнивать, но за последние годы мы прошли разные волны пандемии, и в последние месяцы все внимание, внимание политиков, естественно, было направлено на войну в Украине, поэтому пандемия ушла на второй план. Также, видимо, об этом думают и жители", - сказала председатель Сейма.

"Я думаю, что в настоящее время никакие жесткие меры планировать не стоит, ситуация отслеживается", - добавила она.

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