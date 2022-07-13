Экономист о запрете движения товаров между Балтией и Россией: во сколько это обойдется Литве

ELTA ru.DELFI.lt

Старший экономист "Luminor" Жигимантас Маурицас утверждает, что заявления губернатора Калининградской области о том, что в случае запрета Россией движения товаров между странами Балтии и Россией, не останется половины литовской экономики, не соответствуют действительности. По его словам, такой запрет коснется не половины, а половины процента экономики Литвы.