Политологи сомневаются, что в выборах президента могут победить кандидаты правящих.
Напомним, что выборы президента Литвы состоятся весной 2024 года.
Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.
Интервьюеры Spinter tyrimai спрашивали у жителей, за кого они будут голосовать, если выборы президента пройдут в ближайшие выходные.
На первом месте рейтинга был действующий президент – Гитанас Науседа (16,6%).
На втором месте – экс-президент Даля Грибаускайте (15,2%).
Далее идет экс-премьер, лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (7,6%).
На четвертой позиции – премьер-министр Ингрида Шимоните (7,2%).
Пятое место досталось председателю Союза адвокатов Игнасу Вегеле (5,8%).
Шестая позиция – европарламентарий, лидер социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте (4,4%).
Далее в таблице – спикер Виктория Чмилите-Нильсен (2,7%).
За ней следует лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис (2,1%).
Последнее место досталось главе консерваторов, министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису (2%).
10% выбрали бы другого кандидата. 11,5% не собирались голосовать. 14,9% сказали, что не знают, за кого голосовать.
В списке были также фамилии Аурелиюса Вериги, Ремигиюса Шимашюса, Аушры Малдейкене, Валдемара Томашевского, Пятраса Гражулиса, но они набрали меньше 2% голосов.
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