Выясняется, кого жители Литвы хотят видеть на посту президента

12 июля - это день, когда действующий президент Литвы Гитанаса Науседа провел на посту главы страны ровно три года. Новейший опрос показал, кого жители хотят видеть на посту президента. Опрос по заказу портала Delfi провела компания Spinter tyrimai. Его провели 18–28 июня 2022 года.

Политологи сомневаются, что в выборах президента могут победить кандидаты правящих.

Напомним, что выборы президента Литвы состоятся весной 2024 года.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Интервьюеры Spinter tyrimai спрашивали у жителей, за кого они будут голосовать, если выборы президента пройдут в ближайшие выходные.

На первом месте рейтинга был действующий президент – Гитанас Науседа (16,6%).

На втором месте – экс-президент Даля Грибаускайте (15,2%).

Далее идет экс-премьер, лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (7,6%).

На четвертой позиции – премьер-министр Ингрида Шимоните (7,2%).

Пятое место досталось председателю Союза адвокатов Игнасу Вегеле (5,8%).

Шестая позиция – европарламентарий, лидер социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте (4,4%).

Далее в таблице – спикер Виктория Чмилите-Нильсен (2,7%).

За ней следует лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис (2,1%).

Последнее место досталось главе консерваторов, министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису (2%).

10% выбрали бы другого кандидата. 11,5% не собирались голосовать. 14,9% сказали, что не знают, за кого голосовать.

В списке были также фамилии Аурелиюса Вериги, Ремигиюса Шимашюса, Аушры Малдейкене, Валдемара Томашевского, Пятраса Гражулиса, но они набрали меньше 2% голосов.

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