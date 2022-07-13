Президент Литвы подписал поправки к изменению порядка охраны премьер-министра и спикера

На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон об охране руководства, в соответствии с которым, спикера и премьер-министра не будут охранять во время досуга. Эту информацию Delfi подтвердил советник президента Ридас Ясюлёнис.

Во время досуга премьер-министра и спикера Литвы охранять не будут, если их здоровью и жизни ничто не будет угрожать.

Поправки были инициированы действующим спикером Викторией Чмилите-Нильсен и премьером Ингридой Шимоните. По их словам, нынешняя круглосуточная охрана чрезмерна.

Их поддержал первый вице-спикер консерватор Юргис Разма, который сказал, что сейчас особенно на периферии люди не понимают, для чего нужна такая серьезная охрана.

Шимоните сказала, что в соответствии с установленным правительством порядком можно сбалансировать охрану и "тот факт, что спикер и премьер - живые люди, не во всех случаях их охрана обоснована и пропорциональна".

По закону, президента страны будут охранять круглосуточно, как и до сих пор. Круглосуточно охраняют и дом президента.

Служба охраны руководства критиковала принятый парламентом закон. По данным службы, закон неясный, могут возникнуть сложности с его осуществлением на практике.

Критиковал поправки и президент Науседа. По его словам, такая ситуация, при которой в какое-то время суток глав государства вообще не охраняют - невозможна.

"Мы не можем играть в такие игры, это как быть немного беременным", – сказал он журналистам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!