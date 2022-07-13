Науседа: ко второму сроку полномочий не готовлюсь, очень насыщенный первый

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что сейчас он не готовится ко второму сроку полномочий, поскольку первый срок очень интересный, кроме того, приходится сталкиваться с разными вызовами.

"Ко второму сроку я не готовлюсь, мне кажется интересным и, как вы метко заметили, содержащим много вызовов первый срок, а его осталось ни много ни мало два года", – сказал в интервью на LRT президент.

Так он ответил на вопрос, готовится ли он ко второму сроку.

Науседа сказал, что не сомневается, что и оставшиеся два года на посту президента "будут очень интересными как во внешней, так и во внутренней политике".

Экономист Науседа был избран президентом в мае 2019 года.

Следующие выборы президента Литвы состоятся в 2024 году.

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