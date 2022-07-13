Президент Литвы: дергаться от каждой угрозы со стороны России не стоит

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Россия использует "малейшее колебание", чтобы начать угрожать Западу, и дергаться после каждого агрессивного заявления этой страны не стоит.

"Россия, наверное, использовала бы малейшее колебание, чтобы в очередной раз изрыгнуть порцию угроз, они этими угрозами оделили уже весь Евросоюз и, кажется, большую часть мира. Да, всегда надо спокойно реагировать на то, что говорит такое агрессивное государство, но, с другой стороны, дергаться после каждого агрессивного заявления не стоит", – сказал в интервью LRT президент.

По его словам, Литва должна направить свои усилия на то, чтобы союзники обратили внимание на риски, грозящие региону, и добиваться, чтобы НАТО и ЕС адекватно реагировали на возникшие угрозы.

"Мы должны продолжать работу, которая почти не связана с Россией, и в первую очередь настроиться на работу с союзниками, мы должны обратить внимание союзников на то, в каком риске находится регион, и чтобы НАТО, ЕС адекватно реагировали на возникшие угрозы, и сделали все, чтобы у России не появилось и малейшего соблазна испытывать нашу твердость и устойчивость, иными словами, испытывать щит коллективной обороны", – сказал президент.

Кремль 11 июля сообщил, что президенты России и Беларуси обсудили возможность совместных действий против Литвы за введенные ею "незаконные" ограничения.

Вильнюс с середины июня ограничивает транзитный провоз товаров, попавших под санкции ЕС в Калининградскую область. Это вызвало гнев Москвы.

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