Известный журналист такого в Паланге не видел почти 10 лет: это самое плохое лето

В Паланге сейчас отдыхает журналист портала Delfi Ориюс Гасановас. В передаче "Утро на Delfi" он рассказал о погоде в Паланге и новостях этого сезона.

"Я в Паланге уже неделю, если следить за прогнозами синоптиков, то могу сказать - погоду в Паланге прогнозируют плохо. Помню в прошлый вторник, когда я поехал в Палангу, показывало, что всю неделю будет идти дождь, а, приехав, я увидел, что ситуация иная. Дождь шел два раза. Например, вчера, перед тем, как лечь спать, я посмотрел прогноз на сегодня - он был плохим. Дождь показывали с 6 утра до позднего вечера, пока сегодня дождя не было, и неизвестно, будет ли", – сказал журналист 12 июля.

По его словам, часто палангские предприниматели жалуются, что лето - самое плохое, неважно, каким оно было на самом деле.

Но Гасановас сказал, что в этом году можно официально жаловаться на самое плохое лето.

"Я уже 10 лет подряд провожу июль в Паланге, никогда до этого я не видел так мало людей на курорте. Я не говорю о последних двух пандемических годах, когда люди не ездили за границу, тогда Паланга была переполнена, в этом году она полупустая. Я считаю, что виной тому не окончание пандемии, а прогноз погоды - это трагедия. Я думаю, палангские предприниматели должны официально объединиться и подать в суд на тех, кто составляет прогноз погоды", – сказал он.

Журналист прибавил, что цены в Паланге сейчас такие же, как во всей Литве: "Многое подорожало, особенно на ул. Й.Басанавичаус, но есть места, где цены ниже, чем в Вильнюсе, я их посещаю чаще, чем роскошные. Я бы не сказал, что в Паланге цены выше, чем в столице".

Тем, кто думает об отдыхе в Паланге, Гасановас советует относиться к курорту не только как к пляжу.

"Рядом со мной пляж, но я намеренно туда не ходил, я в лесу, хочу показать, какие красивые леса в Паланге, какие они ухоженные, поэтому рекомендую привозить велосипеды или брать их напрокат – объехать окрестности, другие городки рядом с Палангой. Не приезжайте в Палангу ради солнца и жары, а ведь большинство привыкло лежать на пляже, курорт - это не только отдых на пляже. Здесь много парков, лесов, здесь мне больше нравится", – сказал журналист.

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