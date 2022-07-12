Курс евро упал до уровня курса доллара

Стоимость евро во вторник впервые с 2002 года упала до уровня стоимости доллара США, сообщает агентство Leta.

Курс евро снижался уже некоторое время, усиливая опасения по поводу возможной рецессии в еврозоне.

Политика Федеральной резервной системы США, предусматривающая быстрое повышение базовых процентных ставок, повысила курс доллара и создала давление на евро, так как Европейский центральный банк движется к ужесточению монетарной политики более медленными темпами.

Кроме того, обеспокоенности по поводу развития экономики еврозоны способствует также возможный энергетический кризис, к которому могут привести проблемы с замещением российских энергоресурсов ресурсами из других источников.

Оптимизма не добавляют и заявления Европейской комиссии о том, что на этой неделе она собирается снизить прогноз роста экономики еврозоны в этом году и увеличить прогноз инфляции.

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