Krekenavos agrofirma выслала первую партию говядины в Японию

После того, как в феврале этого года Япония разрешила ввоз в страну говядины и продуктов из нее, изготовленных из крупного рогатого скота старшего возраста, первая партия литовской продукции уже поступила в Японию, сообщило во вторник Министерство сельского хозяйства.

Пробная партия продукции из говядины была отправлена ​​в Японию компанией Krekenavos agrofirma, подтвердил BNS руководитель предприятия Линас Грикшас.

"Пробная партия отправлена, посмотрим, как пойдет", - сказал Грикшас.

По его словам, это предприятие было единственным литовским переработчиком мяса, который экспортировал в Китай, но этот рынок в прошлом году закрылся: "Мы вернули назад пять партий, так что я думаю, что рынок там закрылся надолго".

Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас говорит, что более широкое открытие японского рынка очень важно для литовских компаний, которые потеряли возможность экспорта в Китай.

По словам атташе Литвы по сельскому хозяйству в Японии Кристины Минейкене, японцы также заинтересованы в меде, молоке и продуктах из конопли, а компании этой страны интересуются возможностями инвестировать в производство и продажу продуктов из конопли в Литве.

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