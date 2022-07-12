В Латвии большинство продуктов питания дороже, чем в Литве

Во втором квартале текущего года во всех странах Балтии существенно подорожали продукты питания. В июне в Литве годовая инфляция составила 21%, а за месяц цены на товары и услуги выросли на 2,3%.

Однако в Латвии на большинство товаров цены выше, чем у соседей, отмечает заведующая отделом развития сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

По ее словам, учитывая общий исторический опыт, во всех странах Балтии наблюдался ажиотаж на соль, гречку и черный чай. В начале июня в Эстонии эти продукты еще были в дефиците, но в Латвии и Литве они вернулись на полки магазинов, хотя и более высоким ценам.

Сравнивая цены на продукты питания в странах Балтии, Гулбе признает, что в Латвии они выше, чем у соседей. Исключение — сеть магазинов Lidl, где цены фактически одинаковые по всех странах.

В будущем большее опасение вызывает не рост цен, а снижение покупательской способности, настаивает Гулбе.

В Латвии самый дорогой картофель — в среднем 0,74 евро за кг, а в Эстонии — 0,56 евро за кг, в Литве - 0,61 евро за кг. Схожая ситуация с морковью: в Латвии - 0,85 евро за кг, в Эстонии - 0,57 евро за кг.

Местные огурцы в Латвии стоят 1,89 евро за кг, а в Эстонии — в два раза дороже — 3,56 евро за кг. Но, Иинтересный факт: латвийские огурцы в Таллине дешевле, чем в Риге. В Литве импортные огурцы стоят 0,99 евро за кг, что почти наполовину меньше, чем в Латвии — 1,84 евро за кг.

Самые дорогие местные помидоры — в Эстонии - 5,59 евро за кг, а самые дешевые — в Литве — 2,49 евро за кг. В Латвии они стоят 3,99 евро за кг.

Среди фруктов в странах Балтии самые дорогие бананы, апельсины, лимоны, груши, а самые дешевые — черешня, сливы и садовая черника. Например, средняя цена на бананы в Латвии - 1,59 евро за кг, в Эстонии - 1,27 евро за кг, а в Литве - 1,29 евро за кг.

В Латвии дешевле, чем у соседей, можно купить яйца и чай Yellow Label, но дороже — соль, сахар, гречка, кофе и масло.

Например, в Литве средняя цена на соль - 0,49 евро за кг, в Эстонии - 0,70 евро за кг, в Латвии - 1,05 евро за кг. В Эстонии сахар продают в среднем за 0,66 евро за кг, в Литве — 0,69 евро за кг, в Латвии - 0,96 евро за кг.

Гречку в Литве можно купить в среднем за 2,67 евро за кг, в Эстонии - 2,70 евро за кг, в Латвии - 3,82 евро за кг.

В Эстонии самый дешевый кофе — 11,46 евро за кг, в Литве - 13,78 евро за кг, а в Латвии - 16,46 евро за кг.

В Литве масло можно купить в среднем за 7,94 евро за кг, в Эстонии - 8,80 евро за кг, а в Латвии - 10,97 евро за кг, то есть в Латвии цены на 25% выше, чем в Эстонии.

Если смотреть на головой рост цен в Эстонии, то больше всего выросли цены на картофель — на 180% с 0,20 до 0,56 евро за кг, гречку — на 86%, яйца L размера — на 47%.

В Литве за год цены на картофель выросли на 126% с 0,27 до 0,61 евро за кг, гречку — на 115% с 1,24 до 2,67 евро за кг, свеклу — на 108% с 0,37 до 0,77 евро за кг.

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