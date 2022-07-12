Объявлены результаты экзамена по математике: не сдали 35% выпускников

Специальная комиссия Национального агентства образования (НАО) оценила задания экзамена по математике и 12 июля были объявлены результаты. Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене представила окончательный результат: экзамен не сдали 35% выпускников. Плохой результат стал тенденцией, которая не меняется с 2001 года.

Министр сказала, что результаты экзамена в этом году оценивает неоднозначно. Она рада хорошим достижениям: физику, историю, географию, литовский язык и литературу в этом году выпускники сдали лучше. А вот плохой результат экзамена по математике ее беспокоит.

"Удовлетворительной отметки не достигли 35% выпускников, проще сказать – не сдали экзамен. Это показывает, что ситуация плохая и это – серьезный вопрос", – сказала министр.

Министр создала комиссию, которая оценила соответствие заданий программе и представила свои выводы. Комиссия постановила, что задания отвечают программе, но две сложные задачи могли сказаться на результатах выпускников, которые хотели получить высший балл. Комиссия предложила подкорректировать критерии оценки. Это не повлияло на количество несдавших экзамен, но увеличилось число тех, кто получил высший балл (100 баллов получили 116 человек, а сначала их было 58).

По оценке министра, математика находится в критическом положении, а виной тому непринятые решения. Шюгждинене отметила, что от обязательного экзамена по математики в Литве не откажутся.

Со следующего года в Литве появится возможность сдавать общий и государственный экзамен по математике (в этом можно сдавать только государственный).

По данным Шщгждинене, экзамен по математике не сдают 80% детей, изучающих математику по общему курсу.

Министр также сказала, что введут порог для поступающих в 11 класс: отметки должны быть не ниже 4 баллов. В противном случае ждет повторный курс или профессиональное обучение.

По словам Шюгждинене, есть большая разница в том, как экзамен сдают дети из городов (не сдали 27,7%) и деревень (не сдали 40,1%). Планируется укрепить преподавание математики в школах, проводить дополнительные курсы для учителей.

Аста Раноните, глава НАО, сказала, что экзамен по математике сдали 65% выпускников.

Лучше всего экзамен сдали ученики в Бирштонасе (82,4%), Ретаваса (80,5%), Висагинаса (80%), Каунаса (74,9%), Зарасайского района (74,4%), Кедайняйского района (72,6%), Шяуляйского района (72,3%), Друскининкая (71,6%), Висагинаса (71,2%).

Экзамен по математике должны сдавать те выпускники, которые хотят претендовать на бесплатные места в вузах Литвы (за исключением тех, кто планирует поступать в художественную академию).

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