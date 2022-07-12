В Литве упрощаются продажи рецептурных препаратов, появляются удаленные аптеки

В Литве рецептурные препараты и компенсируемые препараты отныне можно продавать удаленно. Об этом 12 июля сообщил Минздрав Литвы.

Вице-министр здравоохранения Ауримас Печкаускас сказал, что наступил исторический день, к которому долго готовились.

"В системе E.sveikatа начала действовать долгожданная удаленная торговля рецептурными препаратами и медицинскими средствами. Литва входит в пятерку стран ЕС, где действует подобный порядок, доказав, что, несмотря на критику, но в сфере инноваций в здравоохранении мы являемся лидерами в Европе и в мире", – сказал он.

Сейчас любой пациент, которому выписали лекарство по рецепту, сможет видеть цены во всех аптеках, подключившихся к системе и выбирать наиболее приемлемый вариант.

"Вам остается сделать выбор - какой препарат или медицинский препарат вам нужен. Призываю активно пользоваться предложением", – сказал Печкаускас.

Чтобы пользоваться услугой, надо подключиться к e.sveikata.lt и выбирать "купить лекарства по интернету" (įsigyti vaistus internetu).

Эта услуга доступна лицам старше 16 лет.

В списке пациент будет видеть все выписанные ему рецепты. По интернету нельзя купить лекарственные препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества.

Пациент отметит, какие лекарства ему нужным, после чего ему представят список препаратов в разных аптеках, предложенные цены действительны в течение короткого времени.

Реальную цену можно увидеть, когда вы выполните всю процедуру в системе. Третий шаг – группировка заказа. Подтвердите заказ, а система направит вас для его оплаты на сайт аптеки.

Представитель Центра реестра Диана Вилите сказала, что ежемесячно в Литве выписывают 1,5 млн. рецептурных препаратов, продают около 1,3 млн.

"Когда мы шли на пресс-конференцию, уже знали - были люди, которые воспользовались системой покупки рецептурных препаратов в интернете", – сказала Вилите.

Председатель Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге сказала, что потребность в удаленных услугах аптек явно чувствовалась во время пандемии, когда люди в силу разных причин не могли попасть в аптеку.

Сейчас к системе уже подключилась сеть Eurovaistinė, в ближайшее время подключатся Gintarinė vaistinė, BENU vaistinė и Norfos vaistinė.

На данный момент заказ будет поставляться в выбранную аптеку, в почтоматы пока заказать лекарства нельзя, поскольку в них нет возможности соблюдения температурного режима.

По словам представителя сети Camelia Аушры Будрикене, по интернету нельзя заказать сильнодействующие обезболивающие, содержащие наркотические вещества, которые нередко выписывают онкобольным. Нельзя продавать удаленно и психотропные препараты, снотворное и т.д.

Если человек не умеет пользоваться компьютером, но хочет пользоваться удаленной системой, он может действовать через доверенное лицо.

"В системе E.sveikatа есть институт доверенности, человек может найти доверенное лицо, уполномочить его, это можно сделать дома или у своего семейного врача. Тогда доверенное лицо сможет помочь в покупке лекарств", – сказала Вилите.

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